La Fresque des Nouveaux Récits Maison de la Conversation Paris

La Fresque des Nouveaux Récits Maison de la Conversation Paris vendredi 7 novembre 2025.

►NOTE DE MOBILITÉ : Cet atelier se déroule en présentiel. En cohérence avec notre raison d’être, nous vous invitons à privilégier une mobilité responsable pour vous rendre sur les lieux de l’atelier. Vous pouvez également tenter l’expérience en ligne si une mobilité décarbonée vous est difficile !

► INTENTION DE L’ATELIER : La Fresque des Nouveaux Récits est une expérience collaborative et pédagogique qui vise à empouvoirer les pionniers et pionnières de la transition à travers :

La compréhension des verrous socio-cognitifs à la nécessaire transition,

La reconnexion à son pouvoir créatif,

Le partage de nouveaux récits à travers le monde.

Cette expérience contribue à faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et désirable pour tous.Comment ? En facilitant l’adoption de comportements soutenables grâce à l’imagination de nouveaux récits.

► DÉROULÉ DE L’ATELIER :

15 minutes de mise en route,

1h15 de compréhension théorique de notre rapport aux récits,

1h30 de mise en récit,

Si vous rencontrez des problèmes de réservation, contactez-nous à l’adresse contact@fresquedesnouveauxrecits.org

La Fresque des Nouveaux Récits : un atelier collaboratif pour comprendre, imaginer et partager des récits vers un futur soutenable.

Le vendredi 07 novembre 2025

de 18h30 à 21h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-07T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-07T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-07T18:30:00+02:00_2025-11-07T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.billetweb.fr/atelier-ile-de-france-la-fresque-des-nouveaux-recits&multi=21617&color=29619f&parent=1&session=11630879?calendar=1&from_multi=1 communication@maisondelaconversation.org