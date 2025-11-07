La Fresque des Nouveaux Récits Maison de la Conversation Paris
La Fresque des Nouveaux Récits Maison de la Conversation Paris vendredi 7 novembre 2025.
►NOTE DE MOBILITÉ : Cet atelier se déroule en présentiel. En cohérence avec notre raison d’être, nous vous invitons à privilégier une mobilité responsable pour vous rendre sur les lieux de l’atelier. Vous pouvez également tenter l’expérience en ligne si une mobilité décarbonée vous est difficile !
► INTENTION DE L’ATELIER : La Fresque des Nouveaux Récits est une expérience collaborative et pédagogique qui vise à empouvoirer les pionniers et pionnières de la transition à travers :
- La compréhension des verrous socio-cognitifs à la nécessaire transition,
- La reconnexion à son pouvoir créatif,
- Le partage de nouveaux récits à travers le monde.
Cette expérience contribue à faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et désirable pour tous.Comment ? En facilitant l’adoption de comportements soutenables grâce à l’imagination de nouveaux récits.
► DÉROULÉ DE L’ATELIER :
- 15 minutes de mise en route,
- 1h15 de compréhension théorique de notre rapport aux récits,
- 1h30 de mise en récit,
Si vous rencontrez des problèmes de réservation, contactez-nous à l’adresse contact@fresquedesnouveauxrecits.org
La Fresque des Nouveaux Récits : un atelier collaboratif pour comprendre, imaginer et partager des récits vers un futur soutenable.
Le vendredi 07 novembre 2025
de 18h30 à 21h30
gratuit
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
communication@maisondelaconversation.org