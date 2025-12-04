La Fresque des Nouveaux Récits, une expérience collaborative Maison de l’Environnement Anglet
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Découvrez grâce à un jeu de cartes collaboratif quelle est l’influence des récits sur notre cerveau et nos comportements.
Vous pourrez ainsi lever les verrous socio-cognitifs actuels qui nous maintiennent dans le statu quo, et contribuer à la nécessaire transition écologique et solidaire.
Construisez ensuite un récit permettant de faire advenir un futur désirable et compatible avec les limites planétaires !
Animé par l’association Baskula.
À partir de 18 ans. .
