La Fresque des Nouveaux Récits, une expérience collaborative Maison de l’Environnement Anglet

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Découvrez grâce à un jeu de cartes collaboratif quelle est l’influence des récits sur notre cerveau et nos comportements.

Vous pourrez ainsi lever les verrous socio-cognitifs actuels qui nous maintiennent dans le statu quo, et contribuer à la nécessaire transition écologique et solidaire.

Construisez ensuite un récit permettant de faire advenir un futur désirable et compatible avec les limites planétaires !

Animé par l’association Baskula.

À partir de 18 ans. .

