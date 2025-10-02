La Fresque des possibles La ManuCo Bordeaux

La Fresque des possibles Jeudi 2 octobre, 18h00 La ManuCo Gironde

prix libre sur inscription (10€ conseillé)

Début : 2025-10-02T18:00:00 – 2025-10-02T20:30:00

A la recherche de solutions concrètes et locales pour aller vers des modes de vie plus durables et solidaires ? Alors la Fresque des Possibles est faite pour vous ! Venez échanger avec d’autres habitant.es sur votre expérience personnelle et vos enjeux, identifier des solutions adaptées à vos besoins, moyens et envies, et passer un bon moment.

La Fresque des Possibles est une animation collaborative qui se décline en 5 ateliers thématiques autour de différents enjeux : Se nourrir, S’équiper, Se déplacer, Habiter et Décider Ensemble. Vérifiez bien que la thématique de l’animation que vous avez choisie correspond à vos besoins actuels !

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

