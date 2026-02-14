La Fresque du Climat – Agir sans être climatologue, La BASE, Rouen

La Fresque du Climat – Agir sans être climatologue Lundi 16 mars, 18h00 La BASE Seine-Maritime

Tarif libre et conscient (à partir de 1€)

Début : 2026-03-16T18:00:00+01:00 – 2026-03-16T21:00:00+01:00

Face à l’urgence, l’objectif de notre association est de former le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun puisse décrypter les informations et agir efficacement sur le plan individuel et collectif.

La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.

✏️ L’atelier

Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque.

Un.e animateur.trice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

☀️ Déroulé

Réflexion (1h15) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

Créativité (45min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives. Et après ? Après avoir participé à cet atelier, vous pourrez vous former à l’animation de la Fresque. A votre tour d’organiser des ateliers pour devenir un acteur du mouvement de sensibilisation !

Un moment tout doux, pour découvrir et prendre part au changement.

La Fresque du climat à La BASE, 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100)

Atelier de 3H

Merci d’arriver 10 mn en avance pour commencer et terminer à l’heure.

Vous pouvez amener quelque chose à grignoter à partager pour la convivialité !

Inscription https://association.climatefresk.org/training_sessions/4f024b61-335e-4d12-b4c4-b48facd7de45/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755

Adhérer à l’association et recevoir notre Newsletter (prix libre à partir de 0€) https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/adhesions/adhesion-2026

