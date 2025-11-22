LA FRESQUE DU CLIMAT SALLE DES ASSOCIATIONS Launac

LA FRESQUE DU CLIMAT

SALLE DES ASSOCIATIONS 177 Rue du Parc Launac Haute-Garonne

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Participez à un atelier pour découvrir les enjeux des changements climatiques.

Le 22 novembre de 9h30 à 12h30, nous vous proposons de découvrir avec nous la Fresque Du Climat. C’est un atelier pour comprendre les changements climatiques, basé sur un jeu de 42 cartes, issues du rapport du GIEC. La Fresque du Climat c’est déjà 1,9 millions de participants à travers le monde dans 166 pays. Ouvert à tous (à partir de 12 ans), pas besoin de connaissances particulières ! Participation libre. Inscriptions sur le site du Collectif Ricochet. .

English :

Take part in a workshop to discover the challenges of climate change.

German :

Nehmen Sie an einem Workshop teil, um zu erfahren, was es mit dem Klimawandel auf sich hat.

Italiano :

Partecipate a un workshop per saperne di più sulle sfide del cambiamento climatico.

Espanol :

Participe en un taller para saber más sobre los retos del cambio climático.

