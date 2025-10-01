La fresque du climat Fabrico Valence

Fabrico 7 rue Belle Image Valence Drôme

Début : 2025-10-01 18:00:00

fin : 2025-10-01 21:00:00

2025-10-01

La Fresque du Climat c’est quoi ?

Dans cet atelier adressé aussi aux novices et aux connaisseurs, vous allez recréer en équipe les liens entre les composantes du système climatique et avoir cette vision d’ensemble qui vous permettra d’agir efficacement.

Fabrico 7 rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 26@fresqueduclimat.org

English :

What is the Climate Fresco?

In this workshop, designed for novices and experts alike, you’ll work as a team to recreate the links between the components of the climate system and gain the overview you need to take effective action.

German :

Was ist das Klimawandbild?

In diesem Workshop, der sich sowohl an Anfänger als auch an Kenner richtet, werden Sie als Team die Zusammenhänge zwischen den Komponenten des Klimasystems nachvollziehen und sich einen Überblick verschaffen, der es Ihnen ermöglicht, effektiv zu handeln.

Italiano :

Cos’è l’affresco del clima?

In questo workshop, rivolto sia ai neofiti che agli esperti, lavorerete in gruppo per ricreare i legami tra i componenti del sistema climatico e ottenere la visione d’insieme necessaria per agire in modo efficace.

Espanol :

¿Qué es el Fresco del Clima?

En este taller, dirigido tanto a principiantes como a expertos, trabajarás en equipo para recrear los vínculos entre los componentes del sistema climático y adquirir la visión de conjunto que necesitas para tomar medidas eficaces.

