La Fresque du patrimoine, une ressource pour la ville durable La Fenêtre Montpellier

La Fresque du patrimoine, une ressource pour la ville durable La Fenêtre Montpellier samedi 20 septembre 2025.

La Fresque du patrimoine, une ressource pour la ville durable 20 et 21 septembre La Fenêtre Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Sur le modèle de la fresque du climat ou de la fresque de la biodiversité, la fresque du patrimoine est un outil de sensibilisation. Elle a pour but de sensibiliser à la prise en compte de la ville ancienne comme socle de la ville durable de demain.

Ses caractéristiques patrimoniales risquant d’être un obstacle au développement urbain et rural, ou remises en débat par les différents acteurs de la construction et de l’aménagement, il est urgent de les rendre lisible. La fresque du patrimoine vise un public large, citoyen comme professionnel. Elle sera animée par un animateur.rice, formé.e aux concepts et méthodes, Julie Marchand, Connaixens.

Deux séances seront proposées le samedi 20 septembre :

– Une séance le matin, à 10h,

– Une séance l’après-midi, à 15h.

Déroulé d’une séance :

1h30 de fresque permettant d’aborder la définition d’un patrimoine habité, la connaissance du territoire, les protections du patrimoine, les acteurs ressources, et 9 sujets clés des transitions.

Entre 30 mn et 1h30 pour approfondir le sujet souhaité grâce à une méthode d’intelligence collective.

La Fenêtre 1 pl. de la Comédie, 34000, Montpellier. Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 04 67 64 23 90. https://la-fenetre.com https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2Flafenetre&e=AT0eJINn29Rk21cJh-1VACaC0eyibv5KTn67QcP3HX-6q6TVfQSGe3Xo3QwNwhTmZRkxLFuw7qZt9yyjjkgeBHICMVX_35ZtIMB1fcZYnGTtyHc9MrRqzQ Centre d’arts appliqués (architecture – graphisme).

Sur le modèle de la fresque du climat ou de la fresque de la biodiversité, la fresque du patrimoine est un outil de sensibilisation. Elle a pour but de sensibiliser à la prise en compte de la ville …

© Julie Marchand