La Fresque du sexisme Grand Bain (Le) Nantes
jeudi 3 septembre 2026 · Grand Bain (Le) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-03 18:15 – 21:30
Gratuit : non 12€ Grand public : 12€Billet soutien à l’association : >12€Pro : 108€ avec facture Adulte
???? Fresque du sexisme ???? ????Jeudi 3 septembre de 18h15 à 21h30???? Le Grand Bain, 20 allée de la Maison Rouges Prendre à droite de l’accueil l’escalier en colimaçon, salle d’haut n°22 au 2ème étage DÉROULÉ La Fresque du sexisme est un atelier d’intelligence collective qui permet de visibiliser et agir sur les inégalités de genre ?? afin de se projeter dans des situations concrètes ???? pour mieux identifier et lutter contre les contextes discriminants ???? INFOS PRATIQUES ?? L’atelier sera animé bénévolement, l’intégralité des montants sont reversés à l’association la Fresque du sexisme? Merci d’arriver à l’heure, afin de terminer à l’heure !? Adaptation PMR sur demande???? En cas de manque de participant·es (5 minimum) l’atelier est susceptible d’être annulé, vous serez alors prévenu·e par mail au plus tôt
Grand Bain (Le) Centre-ville Nantes 44000
https://legrandbain.coop/ contact@legrandbain.coop https://www.fresque-du-sexisme.org/
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