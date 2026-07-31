La Fresque du sexisme Grand Bain (Le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-03 18:15 – 21:30

Gratuit : non 12€ Grand public : 12€Billet soutien à l’association : >12€Pro : 108€ avec facture Adulte

???? Fresque du sexisme ???? ????Jeudi 3 septembre de 18h15 à 21h30???? Le Grand Bain, 20 allée de la Maison Rouges Prendre à droite de l’accueil l’escalier en colimaçon, salle d’haut n°22 au 2ème étage DÉROULÉ La Fresque du sexisme est un atelier d’intelligence collective qui permet de visibiliser et agir sur les inégalités de genre ?? afin de se projeter dans des situations concrètes ???? pour mieux identifier et lutter contre les contextes discriminants ???? INFOS PRATIQUES ?? L’atelier sera animé bénévolement, l’intégralité des montants sont reversés à l’association la Fresque du sexisme? Merci d’arriver à l’heure, afin de terminer à l’heure !? Adaptation PMR sur demande???? En cas de manque de participant·es (5 minimum) l’atelier est susceptible d’être annulé, vous serez alors prévenu·e par mail au plus tôt

Grand Bain (Le) Centre-ville Nantes 44000

https://legrandbain.coop/ contact@legrandbain.coop https://www.fresque-du-sexisme.org/



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