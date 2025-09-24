La Fresque Océane Bibliothèque publique d’information Paris

La Fresque Océane Bibliothèque publique d’information Paris mercredi 24 septembre 2025.

L’océan couvre plus de 70% de la surface de la planète. Il régule le climat et abrite une biodiversité incroyable. Pourtant, il est aujourd’hui menacé par la pollution, le réchauffement climatique, la surpêche et l’acidification.

Vous voulez comprendre les enjeux de la protection des océans de manière ludique, collaborative et accessible à tous ? Rejoignez-nous pour une Fresque Océane, un événement participatif basé sur l’intelligence collective et la pédagogie active.

Animé par Qian Xiao, animatrice pour l’association La Fresque Océane

Dans le cadre du cycle de conférences « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise un atelier participatif autour des océans et de leur préservation.

Le mercredi 24 septembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Inscription par mail :

mediations.savoirs.pratiques@bpi.fr

Tout public.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1, 2e étageParis

https://agenda.bpi.fr/evenement/rdv-climat-la-fresque-oceane/ contact.communication@bpi.fr