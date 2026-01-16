La fresque océane Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mercredi 4 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine

Engagé, ludique et collaboratif, l’atelier de la Fresque Océane sensibilise aux enjeux liés à l’océan et aux impacts de nos activités sur cet écosystème afin de donner des clés pour agir.

Sous forme de grand jeu de cartes, les participants recréent une fresque visuelle des enjeux de préservation de l’océan. Sont abordées des thématiques telles que la biodiversité marine, la pêche et l’aquaculture, les industries maritimes, les liens entre climat, pollution et océan.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T17:30:00.000+01:00

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



