La fresque océane, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

La fresque océane Mercredi 4 mars, 15h30 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2026-03-04T15:30:00+01:00 – 2026-03-04T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-04T15:30:00+01:00 – 2026-03-04T17:30:00+01:00

Sous forme de grand jeu de cartes, les participants recréent une fresque visuelle des enjeux de préservation de l’océan. Sont abordées des thématiques telles que la biodiversité marine, la pêche et l’aquaculture, les industries maritimes, les liens entre climat, pollution et océan.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41

Engagé, ludique et collaboratif, l’atelier de la Fresque Océane sensibilise aux enjeux liés à l’océan et aux impacts de nos activités sur cet écosystème afin de donner des clés pour agir. animation