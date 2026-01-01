La Fresque Vincent Delerme Le Quartz Brest

La Fresque Vincent Delerme

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Après six ans d’absence, le chanteur au cœur battant revient sur la scène avec un huitième album tout en délicatesse. Il compose une Fresque d’une classe inouïe…

L’artiste occupe une place particulière dans le paysage culturel français auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles sensibles et intelligents dont lui seul a le secret. Dans ce nouvel opus, tout l’art delermien s’exprime comme jamais. Il y est question de vie, de mort, d’amour, d’un Lonesome cowboy, d’un Paris d’illusions et même de Madonna. Fragments d’existences, la sienne et celle des autres, de visages et de voix, ce kaléidoscope de l’âme trouve dans ce concert unique le plus bel écrin.

Information pratique

Réservation recommandée. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

