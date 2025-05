Visite de La Friche Malesherbes (17e) pour un moment de partage autour de la nature – La Friche Malesherbes Paris, 18 mai 2025, Paris.

Cambrousse Atelier est une association d’éducation à l’environnement et au développement durable, qui est née en 2007 du constat de la dégradation de l’environnement liée à nos sociétés modernes et des ruptures de transmission des savoirs et des connaissances.

Le but de l’association est de sensibiliser et d’éveiller la curiosité de tout un chacun sur les enjeux de notre société afin de proposer d’autres comportements et d’autres perspectives de vie en lien et dans le respect de notre environnement.

Inviter chacun à prendre conscience de sa place et de sa responsabilité dans le monde.

Elle vous invite à visiter sa friche Malesherbes qui est tout à la fois :

Un jardin d’agrément

Un jardin collectif

Un jardin partagé

Une roseraie

Une mare de biodiversité

Pour un moment de partage autour de la Nature

Le dimanche 18 mai 2025

de 09h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-18T12:30:00+02:00

2025-05-18T10:30:00+02:00_2025-05-18T13:00:00+02:00

fin : 2025-05-18T15:00:00+02:00

La Friche Malesherbes 1 Rue Rudolf Noureev 75017 Paris

La nature s’est fait une jolie part dans le 17e avec Cambrousse atelier qui vous invite à découvrir sa friche urbaine.