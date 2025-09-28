La Fringale fête ses 1 an ! La Fringale Paimpont
La Fringale 26 Rue du Général de Gaulle Paimpont Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28 21:00:00
2025-09-28
Paimpont Bar Restaurant La Fringale
Dimanche 28 septembre | 16h 21h
Venez souffler la première bougie de La Fringale dans une ambiance festive et chaleureuse ! Pour l’occasion, on vous prépare une fin d’après-midi inoubliable avec un concert du groupe Saturnalia !
Que vous soyez habitué·e du coin ou juste de passage, tout le monde est le bienvenu pour partager ce moment avec nous.
Invitez vos amis, votre bonne humeur…
À dimanche 28 septembre, dès 16h ! .
La Fringale 26 Rue du Général de Gaulle Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 78 47
