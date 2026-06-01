La fromagerie fermière du Buisson Blanc vous attend le 7 juin !, Fromagerie du Buisson Blanc, Le Ségur

La fromagerie fermière du Buisson Blanc vous attend le 7 juin ! Dimanche 7 juin, 09h30 Fromagerie du Buisson Blanc Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Sylvie, Philippe et Florian vous accueillent le dimanche 7 juin pour découvrir leur ferme et le pays des 100 vallées, accompagnés de Stéphanie, guide professionnelle de randonnée. De 9h30 à 18h30, visite guidée de l’élevage et de la transformation du lait en fromage, et départs de randonnée sur le thème du réchauffement climatique : « que deviennent nos paysages ? » (6€/pers avec collation). De 9h30 à 15h, achats de produits fermiers possibles sur place et pique-nique à emmener ou à préparer sur place avec les produits de la ferme.

Fromagerie du Buisson Blanc 81640 Le Ségur Le Ségur 81640 Tarn Occitanie

Fromages, randonnée et paysages : une journée dans le pays des 100 vallées portes ouvertes ferme