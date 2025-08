La frontière intérieure Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 14:00 – 15:00

Gratuit : non Sur inscription : tél. 02 52 10 82 00

LA FRONTIÈRE INTÉRIEUREDocumentaire de Simon Brunel et Nicolas PannetierAllemagne, 2009Durée : 1h09La frontière intérieure est cette ligne de 3000 km au cœur de l‘Europe courant de la mer Baltique à la mer Adriatique séparant l’Europe des 15 et celle des 25. La frontière intérieure, c‘est aussi celle qui reste dans la mémoire des gens. Cette mémoire qui subsiste malgré l‘arrêt des contrôles le 21 décembre 2007, malgré la disparition progressive des postes et le démontage des barrières.Le documentaire parcourt la frontière intérieure de l´Europe à travers la mémoire de sept frontaliers de nationalités différentes qu’a priori tout sépare. Tantôt drôles, graves, pensifs, ils racontent à leur manière l‘histoire qui est la leur. Projection organisée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

