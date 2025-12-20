La Fureur du Dragon Loft Cinémas Lencloître
La Fureur du Dragon Loft Cinémas Lencloître vendredi 9 janvier 2026.
La Fureur du Dragon
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Un aubergiste, propriétaire d’un restaurant chinois est assailli par un promoteur qui veut l’obliger à vendre son établissement. En désespoir de cause, l’aubergiste demande l’aide de Tang Lung alias Dragon . .
Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : La Fureur du Dragon
