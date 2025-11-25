LA FUREUR DU PATRON MUSICAL Lille

LA FUREUR DU PATRON Mardi 25 novembre, 19h00 MUSICAL Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T19:00:00 – 2025-11-25T22:00:00

Fin : 2025-11-25T19:00:00 – 2025-11-25T22:00:00

Comme chaque année, retrouve le blindtest le plus déjanté de ta vie !

La fureur du patron c’est encore de nouvelles épreuves totalement improbables, et cette année un invité surprise viendra proposer son épreuve.

Des goodies seront à gagner pour les équipes plus vaillantes.

MUSICAL 59 rue de Flers, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France 09 84 16 04 52 https://www.lemusical.fr/ https://www.facebook.com/lemusicalbar;https://www.instagram.com/lemusicalbar/ Bar, caviste, concerts, animations, terrasse, large choix de bières…

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Blind Test