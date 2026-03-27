La Fusion Gastronomique dîner et démonstration de verre soufflé

D751 Chargé Indre-et-Loire

Tarif : 95 – 95 – EUR

95

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 19:15:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’évènement La Fusion Gastronomique vous est proposé le vendredi 3 avril 2026.

Soyez conviés à la Verrerie d’Art d’Amboise pour une Fusion Gastronomique , le vendredi 3 avril 2026.

Au programme un accueil à la Verrerie d’Art d’Amboise à 19h15, un apéritif à 19h30, une démonstration de verre soufflé dès 20h, suivi d’un dîner accord mets et vins en 4 instants à 20h30.

Le mariage du vin, de Liberté et d’une cuisine au verre en fusion.

Cet évènement vous est proposé par la Verrerie d’Art d’Amboise et son souffleur de verre Pierre Gallou , le vigneron Thomas Frissant à Mosnes, Romain Thévenon, chef du restaurant Liberté à Neuillé-le-Lierre et Terres de Gastronomie.

Réservation obligatoire avant le 31/03. 95 .

D751 Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 30 75 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ‘La Fusion Gastronomique’: dinner and glassblowing demonstration

The ‘La Fusion Gastronomique’ event will take place on Friday 3rd April 2026.

L’événement La Fusion Gastronomique dîner et démonstration de verre soufflé Chargé a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE AMBOISE