La future médiathèque, un bâtiment contemporain au cœur du patrimoine thouarsais ! Médiathèque Thouars

La future médiathèque, un bâtiment contemporain au cœur du patrimoine thouarsais ! Médiathèque Thouars samedi 11 octobre 2025.

La future médiathèque, un bâtiment contemporain au cœur du patrimoine thouarsais ! Samedi 11 octobre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00, 16h30 Médiathèque Deux-Sèvres

Gratuit. À partir de 15 ans – Non accessible PMR – Prévoir des chaussures fermées Risque d’annulation en cas d’intempéries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-11T09:00 – 2025-10-11T10:00

Fin : 2025-10-11T16:30 – 2025-10-11T17:30

Visite de chantier à trois voix, par la responsable du Réseau Lecture, la chargée d’opération des bâtiments de la Communauté de communes du Thouarsais et un guide-conférencier Thouars, Ville d’art et d’histoire

Dans cette visite à trois voix, vous serez au cœur du chantier ! Vous découvrirez l’histoire du quartier, le projet de la future médiathèque et l’avancée des travaux.

Véritable espace contribuant à la requalification de la rue Porte-de-Paris, à la dynamique commerciale, à l’attractivité du centre-ville, tout en respectant son patrimoine, le projet offre aux Thouarsais un équipement conforme aux nouveaux usages en matière de culture, de lecture et de numérique.

La médiathèque d’aujourd’hui s’est complètement métamorphosée depuis la révolution de l’internet au début des années 2000 ! Les attentes sont tournées vers des espaces agréables pour lire sur place, se rencontrer et échanger, profiter des animations en famille, s’informer, être connecté !

Médiathèque Rue Porte-de-Paris, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549664186 https://www.reseaulecturethouarsais.fr/cms/articleview/id/1218 [{« type »: « phone », « value »: « 0549664186 »}] Future médiathèque de Thouars parking place Jeanne d’Arc

### Visite de chantier à trois voix, par la responsable du Réseau Lecture, la chargée d’opération des bâtiments de la Communauté de communes du Thouarsais et un guide-conférencier Thouars, Ville et à…

©Communauté de communes du Thouarsais