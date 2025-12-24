La Fuvelaine, chemin de Masse Fuveau

La Fuvelaine

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 10h30. chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 10:30:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Après les fêtes voici une idée pour brûler les calories avec cette course éco-responsable et faire aussi une bonne action…Sportifs

La 34ème Fuvelaine se déroulera le dimanche 4 janvier 2026, l’animation serra assurée par Kamel AMIR!

Deux courses seront proposées



La Fuvelaine 15 Km à 10h30 et la petite Fuvelaine 8 Km à 10h40.



Retrait des dossards au gymnase du collège Font d’Aurumy de Fuveau.



Deux ravitaillements par course et buffet à l’arrivée.



2 euros supplémentaires seront demandés pour toute inscription effectuée le jour de la course.



Le droit d’inscription à la course enfant est de 2 euros. Cette somme sera intégralement reversée à l’association française du syndrome d’Ondine. .

chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the holidays here is an idea to burn calories with this eco-responsible race and also do a good deed…

L’événement La Fuvelaine Fuveau a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme de Fuveau