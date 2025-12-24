La Fuvelaine, chemin de Masse Fuveau
La Fuvelaine, chemin de Masse Fuveau dimanche 4 janvier 2026.
La Fuvelaine
Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 10h30. chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau Bouches-du-Rhône
Après les fêtes voici une idée pour brûler les calories avec cette course éco-responsable et faire aussi une bonne action…Sportifs
La 34ème Fuvelaine se déroulera le dimanche 4 janvier 2026, l’animation serra assurée par Kamel AMIR!
Deux courses seront proposées
La Fuvelaine 15 Km à 10h30 et la petite Fuvelaine 8 Km à 10h40.
Retrait des dossards au gymnase du collège Font d’Aurumy de Fuveau.
Deux ravitaillements par course et buffet à l’arrivée.
2 euros supplémentaires seront demandés pour toute inscription effectuée le jour de la course.
Le droit d’inscription à la course enfant est de 2 euros. Cette somme sera intégralement reversée à l’association française du syndrome d’Ondine. .
chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
After the holidays here is an idea to burn calories with this eco-responsible race and also do a good deed…
