La gagne des gueux Tours

La gagne des gueux

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-12-17 19:00:00

fin : 2025-12-17 23:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Cette soirée est l’occasion de réunir au Bateau ivre des assos qui ont pour mission commune de lutter contre l’exclusion et la grande pauvreté (la Barque, le Carillon de Blois, la table de Jeanne-Marie, etc.) et des publics qui ne se causent pas toujours.

La Gagne Des Gueux, d’Amélia Bréchet. Une comédienne propose aux sans-abris de Blois de participer au carnaval.

La Gagne des Gueux naît, prépare le défilé et devient le fil rouge du film tandis qu’on entre dans l’intimité de trois anciens de la rue qui nous livrent leurs témoignages puissants.

Après un temps d’échanges, la soirée continuera en beauté avec le concert de Beufa,

personnage principal du film, qui en a signé la BO. Beufa est ce qu’il est. Poète, rêveur, révolté… Sauve qui punk ! .

English :

This evening is an opportunity to bring together, at the Bateau ivre, associations whose common mission is to fight exclusion and extreme poverty (la Barque, le Carillon de Blois, la table de Jeanne-Marie, etc.) and audiences who don?t always talk to each other.

German :

Dieser Abend bietet die Gelegenheit, im Bateau ivre Vereine, deren gemeinsame Aufgabe es ist, gegen Ausgrenzung und große Armut zu kämpfen (la Barque, le Carillon de Blois, la table de Jeanne-Marie usw.), und ein Publikum, das sich nicht immer unterhält, zusammenzubringen.

Italiano :

Questa serata è un’occasione per riunire, al Bateau ivre, associazioni che hanno come missione comune la lotta all’esclusione e alla povertà estrema (la Barque, le Carillon de Blois, la table de Jeanne-Marie, ecc.) e pubblici che non sempre si parlano.

Espanol :

Esta velada es la ocasión de reunir en el Bateau ivre a asociaciones cuya misión común es luchar contra la exclusión y la extrema pobreza (la Barque, le Carillon de Blois, la table de Jeanne-Marie, etc.) y a públicos que no siempre se hablan.

