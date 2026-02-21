La Gaie Guinguette Théâtre Darius Milhaud Paris

Spectacle musical qui plonge le spectateur dans l’entre-deux-guerres et l’histoire des chansons populaires. Voyage dans le temps et bonheur garantis.

Une interprète, un pianiste, un accordéonniste, et voilà une guinguette de santé, d’anecdotes et de chansons.

Du samedi 04 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

samedi

de 15h00 à 16h20

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/entre-copains-d-abord/ +33142019226 tdm4@orange.fr



