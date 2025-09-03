La Galène sortie de résidence Savenay

La Galène sortie de résidence Savenay mercredi 3 septembre 2025.

La Galène sortie de résidence

Médiathèque Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 18:00:00

fin : 2025-09-03

Date(s) :

2025-09-03

La Galène

ERWAN MARTINERIE au violoncelle et EVA PAQUEREAU au chant envisagent une première collaboration en duo. Leur moteur est de continuer à explorer un folklore méconnu, parfois proche de tomber dans les oubliettes, pour témoigner du rôle initial politique et social des chansons, du rôle de passeur , de médiateur des chansonniers,

tout en les ancrant dans notre époque.

Les textes des chansons folkloriques sont des histoires fourmillantes de personnages haut en couleur, qui dénoncent, militent ou témoignent de la réalité sociale des époques qu’elles traversent. La chanteuse mettra en valeur les personnages, le contexte sociétal et les résonances avec le monde actuel. .

Médiathèque Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Galène sortie de résidence Savenay a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay