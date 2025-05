KIM BRADFORD ET LAURA BURUCOA / La nuit, je mens ! – La Galerie, Centre d’Art Contemporain Noisy-le-Sec, 7 juin 2025, Noisy-le-Sec.

Dire « La nuit, je

mens ! » c’est déclarer la puissance du jeu, manifester une affirmation de soi

quand l’obscurité et le temps suspendu de la nuit se font favorables à l’invention,

au détour, à la divagation.

Cette saison à La

Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec, les artistes Kim Bradford

et Laura Burucoa ont accompagné les publics dans la découverte des expositions

du centre d’art. Au fil des visites et ateliers, ils et elles ont inventé

ensemble de nombreux récits et personnages, et ont joué de la métamorphose. C’est au cœur des

productions issues de ces ateliers et exposées dans les salles de La Galerie,

que Kim Bradford et Laura Burucoa présenteront chacune une forme performée,

nouvelles créations pour la Nuit Blanche 2025.

Le travail de Laura

Burucoa s’articule autour des manières de transmettre des savoirs et des

histoires. Les espaces de partage et de co-création l’intéressent

particulièrement pour développer une pratique inspirée des pédagogies

populaires et critiques. Elle présentera pour l’occasion une conférence

performée.

Avec ironie et

poésie, Kim Bradford envisage le monde et les rapports humains comme des

espaces de réflexion et des supports de création. Elle choisit ici d’investir

le bâtiment de La Galerie, à la lisière entre espace public et salles

d’exposition du centre d’art.

L’équipe de

médiation du centre d’art proposera également une visite singulière de

l’exposition « Épatez La Galerie ! ».

17h30 : visite

singulière de l’exposition « Épatez La Galerie ! »

18h30 : « La grande conférence des pasticheries » performance de Laura Burucoa

19h00 : « Tous les soirs, elle tombe » performance

de Kim Bradford

Avec le soutien de

la Métropole du Grand Paris, en collaboration avec TRAM, réseau art

contemporain Paris / Île-de-France.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T21:00:00+02:00

2025-06-07T19:00:00+02:00_2025-06-07T21:00:00+02:00

fin : 2025-06-07T23:00:00+02:00

La Galerie, Centre d’Art Contemporain 1 rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec

Métro -> E : Noisy-le-Sec (Noisy-le-Sec) (929m)

Bus -> 105145301 : Jeanne d’Arc (Noisy-le-Sec) (39m)

Vélib -> Gare RER (769.05m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://lagalerie-cac-noisylesec.fr/epatez-la-galerie-2025/ +33149426717 lagalerie@noisylesec.fr https://www.facebook.com/LaGalerieNoisyleSec/ https://www.facebook.com/LaGalerieNoisyleSec/

