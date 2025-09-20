La galerie des Arcades ouvre ses portes Place des Arcades Biot

La galerie des Arcades ouvre ses portes Place des Arcades Biot samedi 20 septembre 2025.

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Plongez dans un véritable écrin artistique au cœur de Biot.

La collection privée de l’hôtel-restaurant Les Arcades vous dévoile des œuvres prestigieuses signées par les plus grands artistes du XXe.

Une occasion rare de découvrir ou redécouvrir ce patrimoine artistique unique.

Place des Arcades PL des Arcades, 06410 Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ville de Biot