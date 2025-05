L’ASSOCIATION DES ATELIERS D’ARTISTES DE BELLEVILLE / Etre ouvert aux quatre vents … ou presque – La galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville Paris, 7 juin 2025, Paris.

La galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville rassemble plus de 250 artistes et 23 collectifs, tous s’inscrivant dans le champ des arts visuels et installés dans le quartier de Belleville. L’association œuvre à mettre en valeur le travail des artistes et la richesse culturelle belleviloise depuis 1989.

Les AAB vous invitent à une déambulation aux quatre vents! Le vent est un des éléments primordiaux de ce monde, invisible mais avec lequel nous sommes interconnectés de la façon la plus concrète et ressentie. Cette déambulation au milieu de « jardins suspendus » sera une métaphore de notre Terre, habitée, animée, abîmée, fécondée par ses vents. Certaines œuvres « en boîtes » formeront un mur de réflexion. D’autres « en mouvement », seront animées par des souffles d’air.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T23:00:00+02:00

2025-06-07T21:00:00+02:00_2025-06-07T02:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T04:00:00+02:00

La galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville 1 rue Francis Picabia 75020 « Métro : Couronnes : ligne 2 Bus : Couronnes : ligne 20, ligne 71, ligne 96, ligne N12, ligne N23 Vélib’ : Belleville – Couronnes »Paris

La Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville vous convie à une promenade sensorielle au cœur de jardins suspendus, où souffle l’esprit du vent. Entre œuvres en mouvement et installations en boîte, cette exposition collective célèbre la force invisible de l’air et la richesse artistique du quartier, portée par plus de 250 artistes engagés depuis 1989 dans le paysage visuel de Belleville.