La Galerie des Jardins 2025 Peillac

Bringa Peillac Morbihan

Début : 2025-07-26 14:00:00

fin : 2025-07-28 22:00:00

2025-07-26

Artistes, photographes, amoureux des Arts et de la Nature, âmes sensibles et curieuses… cette installation artistique au cœur d’un jardin privé vous attend, vous êtes invité à déambuler, flâner et capter cet évènement à votre manière avec votre matériel (photos, aquarelles, écriture). Nous proposons des ateliers payant sur place (aquarelle, couture, empreinte végétale dans l’argile, écoprint, sumi-e…). Le » bol nomade » saura régaler vos papilles en soirée …et le salon de thé vous désaltérer. Entrée prix libre et conscient. Ateliers payant. Parking sur place. Besoin d’un renseignement 06.58.42.96.13 .

Bringa Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 6 58 42 96 13

