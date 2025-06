La Galerie du 10 fête ses 6 ans ! – La Galerie du 10 Die 19 juin 2025 10:00

Drôme

La Galerie du 10 fête ses 6 ans ! La Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel Die Drôme

Une journée particulière pour fêter les 6 ans de la Galerie du 10. Visites intuitives, spectacles, rencontres…

La Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 75 58 71 o.touillier@gmail.com

English :

A special day to celebrate the 6th anniversary of Galerie du 10. Intuitive tours, shows, encounters…

German :

Ein besonderer Tag, um das 6-jährige Bestehen der Galerie du 10 zu feiern. Intuitive Besuche, Aufführungen, Begegnungen…

Italiano :

Una giornata speciale per celebrare il 6° anniversario della Galerie du 10. Visite intuitive, spettacoli, incontri…

Espanol :

Un día especial para celebrar los 6 años de la Galerie du 10. Visitas guiadas intuitivas, espectáculos, encuentros…

