« Lull’ on the lips parle des rêves, du repos et de la douleur de celleux qui soignent et de celleux qui aiment. L’exposition porte un regard tendre sur celleux qui bercent pendant des heures et vivent au présent la nostalgie à venir de l’échappée d’un être aimé. Les formes déploient en creux l’innocence cruelle qui contraint les corps qui prennent soin et l’empathie qui dilue la possibilité des certitudes. Il est question de l’accueil des murmures et des soupirs de celleux qui prennent soin au quotidien. » – Céline Poizat Sabari

Anna de Castro Barbosa et Simon Petit Fort sont lauréat·es de la saison 2024-2025 de la Galerie du Crous de Paris (@crousparis_galerie).

En savoir plus :

Anna de Castro Barbosa (@annbarbosanna) & Simon Petit Fort (@simonpetitfort)

Cur. Céline Poizat Sabari (@nn_fctn@clinepzt)

Du jeudi 19 juin 2025 au samedi 28 juin 2025 :

gratuit Tout public.

La Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-Arts 75006 Paris

Duoshow d’Anna de Simon Barbosa & Simon Petit Fort à la Galerie du Crous de Paris.