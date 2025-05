Prix Dauphine pour l’Art Contemporain – La Galerie du Crous de Paris Paris, 7 juin 2025, Paris.

Performance, danse, musique

Créé en 2014, le Prix Dauphine pour l’Art Contemporain est encadré par les étudiant·e·s issu·e·s du Master de Management des Organisations Culturelles de l’Université Paris-Dauphine.

Le Prix Dauphine pour l’Art Contemporain est un prix récompensant le travail de jeunes artistes de moins de 30 ans. Cinq binômes d’artistes curateurs et curatrices seront sélectionnés par un jury de professionnels et exposés pendant 10 jours à la Galerie du Crous de Paris du 5 au 14 juin 2025. Cette année, les candidats et candidates ont été amenés à travailler autour du thème « Dopamine ». Dans le cadre de la Nuit Blanche, la programmation vivante associée au Prix Dauphine pour l’Art Contemporain proposera une soirée rythmée par des performances, des live et des ateliers de 18h à 22h30.

Partenaires : Université Paris Dauphine, PSL, Crous de Paris

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 22h30

gratuit

Site peu accessible.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T21:00:00+02:00

2025-06-07T19:00:00+02:00_2025-06-07T23:30:00+02:00

fin : 2025-06-08T01:30:00+02:00

La Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-Arts 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (350m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (196m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (41.54m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Performances, live et ateliers autour du Prix Dauphine pour l’Art Contemporain.