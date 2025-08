La Galerie du Pontabourg Ussel

Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-23

2025-08-13

La galerie éphémère Pontabourg à Ussel est heureuse de vous inviter à venir découvrir une nouvelle sélection d’œuvres et d’artistes

– Adrien Gaillard Restaurateur du patrimoine et céramiste

– Julie James Céramiste du territoire méditerranéen

– Clement Petibon artiste céramiste spécialisé dans les terres mêlées

– atricia Le Crom Artiste peintre de paysages hauts en couleurs et en lumière

– Françoise Laperonnie-Varieras créations textiles & modelage

– Elisabeth Serve céramiste œuvres totémiques

Vernissage le 13 aout en présence des artistes

Entrée libre .

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 19 65 f_varieras@yahoo.fr

