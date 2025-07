La Galerie POP’UP de Luxembourg Val de Louyre et Caudeau

La Galerie POP’UP de Luxembourg Val de Louyre et Caudeau samedi 19 juillet 2025.

La Galerie POP’UP de Luxembourg

La Halle aux Truffes Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Gratuit

Début : 2025-07-19

fin : 2025-08-03

2025-07-19

Expo du 20 juillet au 3 août artistes de Sainte-Alvère et de la Galerie POP’UP du Luxembourg.

Vernissage le 19 juillet à 19h à Sainte-Alvère (Hall des Truffes) avec musique, DJ et traiteur !

Ouvert tous les jours. Entrée libre !

Du 19 juillet au 3 août 2025, la Galerie accueille La Galerie POP’UP de Luxembourg pour une rencontre artistique inédite entre les talents locaux de Sainte-Alvère et des artistes venus du Luxembourg.

Vernissage le vendredi 19 juillet à 19h00 une soirée festive et conviviale avec piano et chant / DJ, animations et traiteur sur place.

Artistes de Sainte-Alvère :

NOPEALORS

LE BÉ / ANNICK DANTZER

ZIL / MISS JOLY

LUC REICHERT

Artistes du Luxembourg :

C MON ART

COLETTE GERGES WANNIMONT

NICO HAMES

STEVE REIFFERS

Exposition ouverte tous les jours du 20 juillet au 3 août à la Halle des Truffes à Sainte-Alvère. .

La Halle aux Truffes Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 48 80 00 lucreichertart@gmail.com

English :

Exhibition from July 20 to August 3: artists from Sainte-Alvère and the Galerie POP?UP in Luxembourg.

Opening on July 19 at 7pm at Sainte-Alvère (Hall des Truffes) with music, DJ and catering!

Open every day. Free admission!

German : La Galerie POP’UP de Luxembourg

Ausstellung vom 20. Juli bis 3. August: Künstler aus Sainte-Alvère und der Galerie POP?UP aus Luxemburg.

Vernissage am 19. Juli um 19 Uhr in Sainte-Alvère (Hall des Truffes) mit Musik, DJ und Catering!

Jeden Tag geöffnet. Eintritt frei!

Italiano :

Mostra dal 20 luglio al 3 agosto: artisti di Sainte-Alvère e della Galerie POP?UP di Lussemburgo.

Inaugurazione il 19 luglio alle 19.00 a Sainte-Alvère (Sala dei Tartufi) con musica, DJ e catering!

Aperto tutti i giorni. Ingresso libero!

Espanol : La Galerie POP’UP de Luxembourg

Exposición del 20 de julio al 3 de agosto: artistas de Sainte-Alvère y de la Galerie POP?UP de Luxemburgo.

Inauguración el 19 de julio a las 19.00 h en Sainte-Alvère (Hall des Truffes) con música, DJ y catering

Abierto todos los días. Entrada gratuita

L’événement La Galerie POP’UP de Luxembourg Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2025-07-08 par OT de Périgueux