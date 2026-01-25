La galette des rois Coursan-en-Othe
salle des fêtes Coursan-en-Othe Aube
Dimanche 25 janvier COURSAN-EN-OTHE La galette des rois. A 16h à la salle des fêtes.
Venez déguster la galette et voir l’exposition de peinture aquarelle.
Contact +33 (0)6 60 71 43 77 .
