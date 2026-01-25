La galette des rois Coursan-en-Othe

La galette des rois

Dimanche 25 janvier COURSAN-EN-OTHE La galette des rois. A 16h à la salle des fêtes.

Venez déguster la galette et voir l’exposition de peinture aquarelle.

Contact +33 (0)6 60 71 43 77 .

salle des fêtes Coursan-en-Othe 10130 Aube Grand Est +33 6 60 71 43 77

