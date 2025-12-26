La galette des Rois partagée, Eymet
Place Gambetta Eymet Dordogne
Tarif : – –
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Venez partager une boisson avec nous ; celles et ceux qui le désirent peuvent apporter une galette à partager !
Organisé par l’association Eymet en Fête . .
Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymetenfete@gmail.com
