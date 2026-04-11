Monterfil

La Gallésie en Fête

Maison du Pâtis Monterfil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Venez célébrer les 50 ans de La Gallésie en Fête les 27 et 28 Juin 2026 ! Au programme musique, contes, jeux et surtout, une bonne dose de convivialité pour célébrer l’arrivée de l’été ! Cette fête emblématique du pays Gallo saura vous transporter grâce à sa bonne humeur ambiante et rafraîchissante afin de vivre un week-end inoubliable ! .

Maison du Pâtis Monterfil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 81 38 79 75

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English :

L’événement La Gallésie en Fête Monterfil a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Brocéliande