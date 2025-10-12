La Galopade et Ridel Run Azay-le-Rideau
La Galopade et Ridel Run Azay-le-Rideau dimanche 12 octobre 2025.
La Galopade et Ridel Run
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Petits et grands, chaussez vos crampons !
dimanche 12 octobre 2025
3 courses / 3 ambiances
Le Vin’Trail une course de 20km
La Pom’Poire un trail de 11,5 km
La Galopade une course pour les enfants de 1,3 km
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ridelrun@gmail.com
English :
Young and old, put on your crampons!
sunday, october 12, 2025
3 races / 3 atmospheres
Le Vin’Trail a 20km race
La Pom’Poire an 11.5km trail race
La Galopade a 1.3 km race for children
German :
Groß und Klein, schnallen Sie sich die Steigeisen an!
sonntag, 12. Oktober 2025
3 Rennen / 3 Stimmungen
Le Vin’Trail ein 20 km langer Lauf
La Pom’Poire ein Trail über 11,5 km
La Galopade ein Lauf für Kinder über 1,3 km
Italiano :
Giovani e meno giovani, indossate gli stivali!
domenica 12 ottobre 2025
3 gare / 3 atmosfere
Il Vin’Trail una gara di 20 km
La Pom’Poire, una gara di trail di 11,5 km
La Galopade, una corsa di 1,3 km per i bambini
Espanol :
Jóvenes y mayores, ¡a ponerse las botas!
domingo 12 de octubre de 2025
3 carreras / 3 ambientes
La Vin’Trail una carrera de 20km
La Pom’Poire una carrera de trail de 11,5 km
La Galopade, una carrera para niños de 1,3 km
