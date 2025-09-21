La Galop’âge Place Chambrelent Roquefort

Chaussez vos tennis pour la bonne cause lors d’une course intergénérationnelle et solidaire au profit du grand âge. Les recettes générées par les frais d’inscription seront reversées à l’association MONALISA qui lutte contre l’isolation sociale.

Plusieurs courses proposées.

Plusieurs courses proposées 10 km, 5 km, 5 km (marche), balade fauteuil & course pitchoun (1 km)

Buvette et restauration sur place le midi. .

Place Chambrelent EHPAD Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : La Galop’âge

Put on your tennis shoes for a good cause in this intergenerational race for the elderly. Proceeds from registration fees will be donated to the MONALISA association, which fights social isolation.

Several races on offer.

German : La Galop’âge

Schnüren Sie Ihre Tennisschuhe für einen guten Zweck bei einem generationenübergreifenden und solidarischen Lauf zugunsten des hohen Alters. Die Einnahmen aus den Anmeldegebühren gehen an den Verein MONALISA, der gegen soziale Isolation kämpft.

Mehrere Rennen werden angeboten.

Italiano :

Indossate le scarpe da tennis per una buona causa in una corsa intergenerazionale per aiutare gli anziani. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’associazione MONALISA, che combatte l’isolamento sociale.

Diverse gare in programma.

Espanol : La Galop’âge

Ponte las zapatillas de tenis por una buena causa en una carrera intergeneracional para ayudar a las personas mayores. La recaudación de las inscripciones se destinará a la asociación MONALISA, que lucha contra el aislamiento social.

Se proponen varias carreras.

