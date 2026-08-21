La Galop’âge Place Chambrelent Roquefort

Informations pratiques

Roquefort

La Galop’âge

Place Chambrelent EHPAD Roquefort Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Chaussez vos tennis pour la bonne cause lors d’une course intergénérationnelle et solidaire au profit du grand âge. Les recettes générées par les frais d’inscription seront reversées à l’association MONALISA qui lutte contre l’isolation sociale.

Plusieurs courses proposées.

Chaussez vos tennis pour la bonne cause lors d’une course intergénérationnelle et solidaire au profit du grand âge. Les recettes générées par les frais d’inscription seront reversées à l’association MONALISA qui lutte contre l’isolation sociale.

Plusieurs courses proposées 10 km, 5 km, 5 km (marche), balade fauteuil & course pitchoun (1 km)

Buvette et restauration sur place le midi. .

Place Chambrelent EHPAD Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : La Galop’âge

Put on your tennis shoes for a good cause in this intergenerational race for the elderly. Proceeds from registration fees will be donated to the MONALISA association, which fights social isolation.

Several races on offer.

L’événement La Galop’âge Roquefort a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Landes d’Armagnac