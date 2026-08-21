La Galop’âge Place Chambrelent Roquefort
dimanche 6 septembre 2026 · Place Chambrelent · Roquefort
Informations pratiques
Roquefort
La Galop’âge
Place Chambrelent EHPAD Roquefort Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Chaussez vos tennis pour la bonne cause lors d’une course intergénérationnelle et solidaire au profit du grand âge. Les recettes générées par les frais d’inscription seront reversées à l’association MONALISA qui lutte contre l’isolation sociale.
Plusieurs courses proposées.
Chaussez vos tennis pour la bonne cause lors d’une course intergénérationnelle et solidaire au profit du grand âge. Les recettes générées par les frais d’inscription seront reversées à l’association MONALISA qui lutte contre l’isolation sociale.
Plusieurs courses proposées 10 km, 5 km, 5 km (marche), balade fauteuil & course pitchoun (1 km)
Buvette et restauration sur place le midi. .
Place Chambrelent EHPAD Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : La Galop’âge
Put on your tennis shoes for a good cause in this intergenerational race for the elderly. Proceeds from registration fees will be donated to the MONALISA association, which fights social isolation.
Several races on offer.
L’événement La Galop’âge Roquefort a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Landes d’Armagnac