La Gammine Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Musicienne et comédienne, elle offre un rapport sincère et spontané au public qui va au-delà de l’interprétation musicale.Avec sa guitare, sa flûte traversière et son looper, elle crée des ambiances intimes et contrastées. Accompagnée d’un contrebassiste, profondeur, groove et textures sonores se succèdent, donnant à chaque morceau une identité propre.Un concert sensible et percutant qui fait sourire, réfléchir et vibrer.

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83



