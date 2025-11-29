La Gâpette MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

La Gâpette MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé samedi 29 novembre 2025.

14€ / 12 €

Concert chanson réaliste, dans le sillage des Têtes Raides ou encore des Ogres de Barback, un véritable spectacle vivant qui met les valeurs humaines en première ligne !

Forts de plus 1000 concerts dans une dizaine de pays, du Sziget Festival à Bobital en passant par le Montreux Jazz, les Bretons de La Gâpette s’affirment aujourd’hui comme l’une des formations incontournables de la scène chanson française indépendante.

Dans le sillage des Têtes Raides ou encore des Ogres de Barback, La Gâpette sublime des textes citoyens, bien souvent graves, portés par une enveloppe musicale festive à la riche instrumentation.

Tous liés de près ou de loin à l’univers du bistrot, les 6 membres de La Gâpette n’hésitent pas à revêtir leur habit de « Barmanologue » et installer leur comptoir sur lequel ils servent humanité et générosité. Une ode au vivre ensemble qui porte néanmoins un regard lucide sur la société.

​Un véritable moment de spectacle vivant qui met les valeurs humaines en première ligne ! Le groupe aura le plaisir de présenter les morceaux de son nouvel album « 1/Dys » prévu en fin d’année 2025.

DISTRIBUTION :

Rodolphe Cornier : Chant, Trompette, guitare.

Hélène Provost : Accordéon, chant

Pierre-Luc Martin : Guitare, banjo, trombone

Gaël Ros : Contrebasse

Mino Berlan : Batterie

Simon Allain : Saxophones, carillon

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine