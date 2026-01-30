La garburade Maison pour tous Barinque

La garburade

Maison pour tous Chemin de Carrerot Barinque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 EUR

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Ce samedi 21 février, l’ensemble des associations de Barinque se donnent rendez-vous pour un grand concours de garbure. Venez déguster chaque garbure et participer à l’élection de la meilleure garbure de la soirée. Vous pouvez venir manger à l’heure de votre choix entre 19h et 00h.

Buvette sur place et ambiance conviviale assurée tout au long de la soirée.

Un moment de partage et de gourmandise à ne pas manquer ! .

+33 6 31 77 01 99

