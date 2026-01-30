La garburade Maison pour tous Barinque
samedi 21 février 2026.
La garburade
Maison pour tous Chemin de Carrerot Barinque Pyrénées-Atlantiques
Ce samedi 21 février, l’ensemble des associations de Barinque se donnent rendez-vous pour un grand concours de garbure. Venez déguster chaque garbure et participer à l’élection de la meilleure garbure de la soirée. Vous pouvez venir manger à l’heure de votre choix entre 19h et 00h.
Buvette sur place et ambiance conviviale assurée tout au long de la soirée.
Un moment de partage et de gourmandise à ne pas manquer ! .
