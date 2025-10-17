la gare Avignon Centre Gare Avignon Centre Avignon

la gare Avignon Centre Gare Avignon Centre Avignon vendredi 17 octobre 2025.

la gare Avignon Centre Vendredi 17 octobre, 14h00 Gare Avignon Centre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

– Visite des nouveaux aménagement de la gare Avignon Centre avec Bénédicte ISTAS :

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, Volubilis vous propose une visite guidée de la gare Centre le vendredi 17 octobre, à 14h. Ce bâtiment du 19ème siècle, réaménagé en 2023-2024, fait face à de nouveaux défis en terme de mobilité, d’accessibilité. Ces aménagements doivent y répondre. Comment cela a-t-il été pensé et conçu ? Quels étaient les enjeux ? C’est ce que nous découvrirons lors de cet évènement.

Cette visite sera guidée par Bénédicte ISTAS, cheffe de projet à l’AREP (Aménagement Recherche Engagement Post-carbone). Visite gratuite. Inscription auprès de Volubilis. Rendez-vous devant la boutique Orizo à droite en bas de l’escalier.

Gare Avignon Centre Bd Saint-Roch, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 32 76 24 66 https://volubilis.org https://www.volubilis.org/evenements/visite-des-nouveaux-amenagement-de-la-gare-avignon-centre/ Gare de voyageurs récemment réaménagée. Le parvis a aussi été réaménagé. Piéton, bus et tramway. Accès PMR

– Visite des nouveaux aménagement de la gare Avignon Centre avec Bénédicte ISTAS :

Association Volubilis