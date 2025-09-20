La gare de Bobigny : lieu de mémoire de la déportation des Juifs de France Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny Bobigny

La gare de Bobigny : lieu de mémoire de la déportation des Juifs de France 20 et 21 septembre Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny Seine-Saint-Denis

Visite gratuite. Parking gratuit. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Inscription possible sur le site Explore Paris ou par mail à l’adresse gare.deportation@ville-bobigny.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Pendant une heure et demie, les visiteurs seront accompagnés dans l’enceinte de la gare de Bobigny, aujourd’hui lieu de mémoire. Cette visite guidée propose un parcours à la fois historique et mémoriel, retraçant le rôle joué par cette gare dans la déportation d’environ 22 500 personnes, considérées comme juives par les nazis, vers les centres de mise à mort et les camps de concentration, entre juillet 1943 et août 1944.

Comment cette gare est-elle devenue un maillon de la machine génocidaire ? Comment les déportations étaient-elles organisées ? Grâce aux recherches historiques, aux archives et aux témoignages, les visiteurs découvriront les mécanismes de la déportation, mais aussi les histoires individuelles qui s’y rattachent.

La visite mettra également en lumière la lente reconnaissance de ce lieu en tant que site mémoriel. Pourquoi avoir attendu tant d’années pour inaugurer ce mémorial ? Quels choix ont guidé sa conception et sa scénographie ? À travers une approche chronologique, les visiteurs comprendront l’évolution de ce site depuis son usage durant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa réhabilitation en tant que lieu de transmission de la mémoire.

Un temps de découverte, mais aussi de réflexion sur le travail de mémoire et sa transmission aux générations futures.

Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny 151 avenue Henri-Barbusse 93000 Bobigny Bobigny 93000 Barbusse Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 89 57 21 57 https://garedeportation.bobigny.fr/52/accueil.htm https://www.linkedin.com/company/m%C3%A9morial-de-l-ancienne-gare-de-d%C3%A9portation-de-bobigny/?viewAsMember=true;https://www.instagram.com/memorial.gare.bobigny/;https://www.facebook.com/profile.php?id=61555877631944 De l’été 1943 à l’été 1944, la gare de Bobigny a été le principal lieu de la déportation des Juifs de France par l’Allemagne nazie, avec le soutien du gouvernement de Vichy. En 13 mois, 21 convois ont déporté 22 500 personnes internées au camp de Drancy vers les centres de mise à mort. Ce site est aujourd’hui un lieu majeur de la mémoire française de la Seconde Guerre mondiale.

Sur plusieurs hectares, depuis l’entrée historique jusqu’au lieu de l’embarquement des déportés dans la cour aux marchandises, l’ancienne gare de déportation de Bobigny propose un chemin de visite retraçant l’histoire du lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de témoignages et du paysage ferroviaire de l’époque. Il permet d’aborder l’histoire du site sous l’occupation nazie, les différents temps de la Déportation et de l’organisation des convois, les conditions de transport et d’arrivée à Auschwitz, la mise en œuvre de la « Solution finale » ainsi que les liens avec les sites de la gare du Bourget et du camp de Drancy.

Ouvert en janvier 2023 et inauguré en juillet de la même année, le Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny a pour vocation de transmettre l’histoire de ce lieu. Des groupes scolaires, à partir du CM2, y sont accueillis tout au long de l’année dans le cadre de visites guidées et de projets pédagogiques. Le mémorial propose également, tout au long de l’année, une programmation thématique ainsi que des visites guidées gratuite accessible à tous les publics. En transports en commun :

Métro ligne 5 : Station Pablo Picasso, puis tramway T1 en direction Asnières. Descendre à l’arrêt Escadrille Normandie-Niémen, puis remonter l’avenue Henri Barbusse sur environ 500 mètres.

Bus 151 : Depuis Porte de Pantin, en direction de Bondy Jouhaux-Blum. Descendre à l’arrêt Gare (Grande Ceinture).

En voiture :

Par l’autoroute A86, sortie Drancy-Bobigny.

Un parking gratuit est disponible sur place.

Accessibilité :

L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

