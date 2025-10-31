La Gare de l’Horreur Halloween Werentzhouse

Grand’Rue Werentzhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-31 18:00:00

Collecte de friandises avec déguisements, parcours de l’horreur à la salle polyvalente.

Boissons et petite restauration. Réservation obligatoire pour les repas

Sundgauviens, Sundgauviennes…

Vendredi 31 octobre, les ombres s’épaississent, le vent glacé siffle dans les rails oubliés… et les fantômes de l’ancienne Gare de Werentzhouse s’éveillent de leur long sommeil.

Ils rôdent à nouveau dans la Gare et dans l’appartement abandonné… et n’attendent qu’une chose vous rencontrer.



La chasse aux bonbons

Traversez les rues sombres du village, collectez vos friandises… avant de terminer votre périple à la Gare de l’Horreur et finir la soirée en beauté !

Venez leur faire peur avec vos costumes monstrueux !

Mais prenez garde… ils sont bien décidés à vous donner la frayeur de votre vie…

Au programme

Le parcours de l’horreur à la salle polyvalente de Werentzhouse dès 18h00: un chemin monstrueux, réservé aux plus courageux…

un passage plus doux pour les plus jeunes âmes.

Surprises, effets spéciaux et frissons garantis !

Renseignements et réservations c’est par téléphone ou SMS au 06 67 44 91 02 !

Grand’Rue Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 42 34 mairie@werentzhouse.fr

English :

Trick-or-treating in masquerade costume, horror trail in the village hall.

Drinks and snacks. Reservations required for meals

German :

Sammeln von Süßigkeiten mit Verkleidungen, Horrorparcours in der Mehrzweckhalle.

Getränke und kleine Snacks. Reservierung für die Mahlzeiten erforderlich

Italiano :

Dolcetto o scherzetto in maschera, percorso horror nella sala del villaggio.

Bevande e spuntini. Prenotazione obbligatoria per i pasti

Espanol :

Truco o trato con disfraces, ruta del terror en la sala del pueblo.

Bebidas y aperitivos. Reserva obligatoria para las comidas

