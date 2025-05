La Gare en fête avec le Cirque du Bout du Monde – Lille, 10 mai 2025 14:00, Lille.

Début : 2025-05-10 14:00:00

fin : 2025-05-10 23:00:00

2025-05-10

2025-05-11

Evénement gratuit et en accès libre (sauf spectacle du dimanche sous chapiteau)

Venez découvrir village de cirque et spectacles lors de ce week-end haut en couleurs dans le cadre de Fiesta ! initié par Lille3000.

Programme

– samedi et dimanche village de cirque (14h-17h)

– samedi première du spectacle Les Mondes Possibles sur l’esplanade (18h30) | cabaret au bistrot (20h30

– dimanche spectacle Moi Aussi sous chapiteau (17h) dans le cadre des Dimanches en famille et des Toiles dans la Ville .

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas

Lille 59046 Nord Hauts-de-France +33 3 20 31 30 00 garesaintsauveur@mairie-lille.fr

