La Gare en fête avec le Festival des livres d’en haut Lille vendredi 3 octobre 2025.

Gare Saint Sauveur Lille Lille Nord

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

2025-10-03 2025-10-05

Le Festival des livres d’en haut 5e édition

Gare Saint Sauveur & Bazaar St So Lille

3, 4 et 5 octobre 2025

️ Entrée libre et gratuite

**Le Festival des livres d’en haut revient pour une cinquième édition riche en découvertes, avec cette année un coup de projecteur sur le Québec et une programmation ultra riche autrices et auteurs, animations, expositions…**_en BD / Comics / Manga, Jeunesse, et Littérature & Sciences humaines._

**Pourquoi y aller ?**

​ Près de 130 autrices et auteurs en dédicace, français, belges, anglais, italiens, chilien, indo-américain, autochtone et québécois !

​ 2 Expositions BD Les 20 ans des éditions Ankama & Les héros de la Gouttière.

​ Bibliomobile pour lire en plein air.

️ Zones cosy avec coins lecture.

​ Foodtrucks & buvettes sur place pour se restaurer et profiter pleinement de l’ambiance.

​ Gratuit, immersif, avec un vrai esprit festif et participatif.

Convivial, en plein cœur de Lille, à deux pas de la station Grand Palais (métro Ligne 2).

Adapté de 0 à 18 ans et pour tous les âges les enfants s’amusent, les ados découvrent, les adultes se cultivent. C’est l’occasion rêvée pour échanger avec vos auteur·ices, illustrateur·ices et éditeur·ices préféré·es, faire dédicacer vos livres et repartir avec de beaux souvenirs.

Plusieurs librairies indépendantes seront présentes tout au long du festival avec une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation.

Retrouvez le programme complet sur [**notre site internet**](https://www.festivaldeslivresdenhaut.com/) et suivez toute l’actualité du festival sur [**Instagram**](https://www.instagram.com/livresdenhaut/) & [**Facebook**](https://www.facebook.com/livresdenhaut).

Gare Saint Sauveur Lille Lille 59046 Nord Hauts-de-France +33 3 20 31 30 00 garesaintsauveur@mairie-lille.fr

English :

Festival des livres d?en haut ? 5th edition

? Gare Saint Sauveur & Bazaar St So ? Lille

? October 3, 4 and 5, 2025

?? Free admission

**The Festival des livres d?en haut returns for a fifth edition full of discoveries, with this year’s spotlight on Quebec and an ultra-rich program: authors, animations, exhibitions, etc.**_in Comics/Manga, Youth, and Literature & Humanities.__in Comics/Manga, Youth, and Literature & Humanities.__in Comics/Manga, Youth, and Literature & Humanities.__in Comics/Manga, Youth, and Literature & Humanities

**Why go?

?? Nearly 130 French, Belgian, English, Italian, Chilean, Indo-American, Aboriginal and Quebecois authors signing their works!

?? 2 Comic book exhibitions: 20 years of Ankama Editions & Les héros de la Gouttière.

?? Bibliomobile for outdoor reading.

?? Cosy areas with reading corners.

?? Foodtrucks & refreshment stands on site to eat and enjoy the atmosphere.

?? Free, immersive, with a real festive and participative spirit.

? In the heart of Lille, a stone’s throw from Grand Palais station (metro line 2).

? Suitable for all ages from 0 to 18: kids have fun, teens discover, adults learn. It’s the perfect opportunity to chat with your favorite authors, illustrators and publishers, get your books signed and take home some great souvenirs.

? A number of independent bookshops will be present throughout the festival with a selection of books related to the program.

? Check out the full program on [**our website**](https://www.festivaldeslivresdenhaut.com/) and keep up to date with the festival on [**Instagram**](https://www.instagram.com/livresdenhaut/) & [**Facebook**](https://www.facebook.com/livresdenhaut).

German :

Das Festival der Bücher von oben ? 5

? Gare Saint Sauveur & Bazaar St So ? Lille

? 3., 4. und 5. Oktober 2025

?? Freier und kostenloser Eintritt

**Das Festival des livres d’en haut kehrt für eine fünfte Ausgabe voller Entdeckungen zurück, dieses Jahr mit einem Schwerpunkt auf Québec und einem sehr reichhaltigen Programm: Autorinnen und Autoren, Animationen, Ausstellungen… **_in den Bereichen Comics, Jugend, Literatur und Geisteswissenschaften

**Warum sollte man dorthin gehen?

?? Rund 130 Autorinnen und Autoren aus Frankreich, Belgien, England, Italien, Chile, Indo-amerikanischen Ländern, Ureinwohnern und Québec signieren ihre Werke!

?? 2 Comic-Ausstellungen: 20 Jahre Ankama-Verlag & Die Helden der Gouttière.

?? Bibliomobil zum Lesen im Freien.

?? Gemütliche Zonen mit Leseecken.

?? Foodtrucks und Buvetten vor Ort, um sich zu stärken und die Atmosphäre zu genießen.

?? Kostenlos, immersiv, mit einem echten Fest- und Mitmachgeist.

? Im Herzen von Lille, nur wenige Schritte von der Station Grand Palais (Metrolinie 2) entfernt.

? Geeignet von 0 bis 18 Jahren und für alle Altersgruppen: Kinder amüsieren sich, Jugendliche entdecken und Erwachsene bilden sich weiter. Es ist die perfekte Gelegenheit, sich mit Ihren Lieblingsautoren, -illustratoren und -verlegern auszutauschen, Ihre Bücher signieren zu lassen und schöne Erinnerungen mit nach Hause zu nehmen.

? Mehrere unabhängige Buchhandlungen sind während des gesamten Festivals mit einer Auswahl an Büchern vertreten, die mit dem Programm in Zusammenhang stehen.

? Das vollständige Programm finden Sie auf [**unserer Internetseite**] (https://www.festivaldeslivresdenhaut.com/) und alle Neuigkeiten zum Festival auf [**Instagram**] (https://www.instagram.com/livresdenhaut/) & [**Facebook**] (https://www.facebook.com/livresdenhaut).

Italiano :

Il Festival des livres d’en haut 5a edizione

? Gare Saint Sauveur & Bazaar St So ? Lille

3, 4 e 5 ottobre 2025

?? Ingresso libero

**Il Festival des livres d’en haut torna per una quinta edizione ricca di scoperte, quest’anno con un’attenzione particolare al Québec e un programma ricchissimo di autori, eventi e mostre su fumetti, manga, letteratura per ragazzi e letteratura e scienze umane

**Perché andarci?

?? Quasi 130 autori firmeranno, tra cui autori francesi, belgi, inglesi, italiani, cileni, indo-americani, aborigeni e quebecchesi!

?? 2 mostre di fumetti: 20 anni di editoria Ankama e Les héros de la Gouttière.

?? Bibliomobile per la lettura all’aperto.

?? Aree accoglienti con angoli di lettura.

?? Carrelli e punti di ristoro in loco per mangiare e godersi l’atmosfera.

?? Gratuito, coinvolgente, con un vero spirito festivo e partecipativo.

? Nel cuore di Lille, a due passi dalla stazione Grand Palais (linea 2 della metropolitana).

? Adatto a tutte le età, da 0 a 18 anni: i bambini si divertono, gli adolescenti scoprono cose nuove e gli adulti imparano cose nuove. È l’occasione perfetta per chiacchierare con i vostri autori, illustratori ed editori preferiti, farvi autografare i libri e andarvene con un bel ricordo.

? Numerose librerie indipendenti saranno presenti durante tutto il festival con una selezione di libri legati al programma.

? Consultate il programma completo sul [**nostro sito web**](https://www.festivaldeslivresdenhaut.com/) e tenetevi aggiornati sul festival su [**Instagram**](https://www.instagram.com/livresdenhaut/) e [**Facebook**](https://www.facebook.com/livresdenhaut).

Espanol :

El Festival des livres d’en haut ? 5ª edición

? Gare Saint Sauveur & Bazaar St So ? Lille

? 3, 4 y 5 de octubre de 2025

?? Entrada gratuita

**El Festival des livres d’en haut vuelve para una quinta edición llena de descubrimientos, este año con especial atención a Quebec y un programa ultra rico en autores, eventos y exposiciones de cómic, Manga, literatura infantil y literatura y humanidades

**¿Por qué ir?

?? Firmarán cerca de 130 autores franceses, belgas, ingleses, italianos, chilenos, indoamericanos, aborígenes y quebequeses

?? 2 exposiciones de cómics: 20 años de la editorial Ankama y Les héros de la Gouttière.

?? Bibliomóvil para leer al aire libre.

?? Zonas acogedoras con rincones de lectura.

?? Foodtrucks y puestos de refrescos in situ para comer y disfrutar del ambiente.

?? Gratuito, envolvente, con un auténtico espíritu festivo y participativo.

? En pleno centro de Lille, a dos pasos de la estación Grand Palais (línea 2 de metro).

? Apto para todas las edades, de 0 a 18 años: los niños se divierten, los adolescentes descubren cosas nuevas y los adultos aprenden cosas nuevas. Es la ocasión perfecta para charlar con tus autores, ilustradores y editores favoritos, conseguir que te firmen tus libros y llevarte un magnífico recuerdo.

? Varias librerías independientes estarán presentes durante todo el festival con una selección de libros relacionados con el programa.

? Consulte el programa completo en [**nuestro sitio web**](https://www.festivaldeslivresdenhaut.com/) y manténgase al día del festival en [**Instagram**](https://www.instagram.com/livresdenhaut/) y [**Facebook**](https://www.facebook.com/livresdenhaut).

