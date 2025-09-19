La Gare en fête avec le Festival international du Court Métrage Gare Saint Sauveur Lille

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:30:00+ – 2025-09-19T21:+

Fin : 2025-09-24T20:+ – 2025-09-24T21:+

Chaque week-end à la Gare Saint Sauveur, en plus des expositions, retrouvez une programmation gratuite pour toute la famille, imaginée en partenariat avec de nombreuses associations de la métropole lilloise.

Ce week-end, carte blanche au 25ème Festival International du Court Métrage de Lille (proposé par les Rencontres Audiovisuelles)

Au programme :

—-

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

16h30 > 18h00 – Lancement du Marathon du Court

[SALLE DE CINÉMA]

20h00 – Séance 1 de Compétition Nationale

[SALLE DE CINÉMA] & [ESPLANADE]

—-

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

14h00 – Masterclass de Pierre-Luc Granjon, invité d’honneur du Festival, riche d’une filmographie singulière et poétique qui explore des techniques d’animation variées (volume, dessin, papier découpé, écran d’épingles).

[SALLE DE CINÉMA]

16h30 – Séance Spécial Kids – Les quatre saisons de Léon : Hiver et printemps – de Pierre-Luc Granjon (dès 4 ans)

[SALLE DE CINÉMA]

18h30 – Best-of écoles d’anim’ #1

[SALLE DE CINÉMA]

21h00 – Séance 1 de Compétition Internationale

[SALLE DE CINÉMA] & [ESPLANADE]

—-

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

14h30 – Avant-première de Première page

[SALLE DE CINÉMA]

16h30 – Séance Spécial Kids – Les quatre saisons de Léon : Été et automne – de Pierre-Luc Granjon (dès 4 ans)

[SALLE DE CINÉMA]

18h30 – Best-of écoles d’anim’ #2

[SALLE DE CINÉMA]

21h00 – Séance 2 de Compétition Nationale

[SALLE DE CINÉMA] & [ESPLANADE]

—-

LUNDI 22 SEPTEMBRE

20h00 – Séance 2 de Compétition Internationale

[SALLE DE CINÉMA] & [ESPLANADE]

—-

MARDI 23 SEPTEMBRE

20h00 – Séance 3 de Compétition Nationale

[SALLE DE CINÉMA] & [ESPLANADE]

—-

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

14h00 – Séance Spécial Kids – Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci – de Pierre-Luc Granjon (dès 7 ans)

[SALLE DE CINÉMA]

20h00 – Séance 3 de Compétition Internationale

[SALLE DE CINÉMA] & [ESPLANADE]

Gare Saint Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL présentée par lille3000, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs. Entrée libre

Le Festival international du Court Métrage investit la Gare Saint Sauveur le temps d’un week-end à l’occasion de Fiesta