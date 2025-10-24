La gare en fête avec Montparnasse Musique Gare Saint Sauveur Lille

La gare en fête avec Montparnasse Musique 24 – 26 octobre Gare Saint Sauveur Nord

Entree libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T18:00 – 2025-10-24T23:30

Fin : 2025-10-26T16:00 – 2025-10-26T18:00

Dans le cadre la saison Fiesta, lille3000 invite le groupe Montparnasse Musique à celebrer la culture electronique africaine.

À travers une esthetique résolument contemporaine, ce collectif propose un regard sur la création musicale actuelle à travers quelques invités de marque dont :

Vendredi 24 octobre 2025 : TSHEGUE

Samedi 25 octobre 2025 : FULU MIZIKI

Cette programmation est presentée par Ben Bella Jazz et vous reserve quelques surprises.

Dans le cadre de l’exposition « Kinjotour » présentée à l’espace Le Carré à Lille du 10 octobre au 07 décembre 2025.

© Renaud Barret / Hachim Bahous