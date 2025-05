La Gare en fête avec Wazemmes l’Accordéon – Lille, 23 mai 2025 20:00, Lille.

**Wazemmes l’Accordéon débarque à la Gare Saint So les 23 & 24 mai 2025 !**

—————————————————————————

Envie de voyager sans quitter Lille ? Pose ta valise à la Gare Saint Sauveur pour un week-end musical en mode 100 % musique 100 % plaisir !

### **Vendredi 23 mai dès 20h **

* **20h 22h Dady Thioune**

Chanteur, musicien, compositeur… Dady Thioune t’invite à un voyage vibrant entre rythmes d’Afrique de l’Ouest et groove contemporain. Un show qui fait du bien au cœur et au corps !

* **22h 23h30 Calle Mambo**

Direction l’Amérique Latine avec Calle Mambo ! Leur cocktail explosif de cumbia, huayno, timba et beats électro va transformer St So en piste de danse. Impossible de rester assis !

Billetterie gratuite [https://eventix.shop/cgs8afq2](https://eventix.shop/cgs8afq2)

### **Samedi 24 mai dès 16h **

* **16h Initiation musicale avec Justin Blaiz**

Une action culturelle pour les enfants autour de la guitare, la basse, la batterie et l’accordéon !

Une belle découverte des instruments, pour apprendre en s’amusant !

_**Formulaire d’inscription **_

* **20h 21h45 Justin Blaiz en live ! **

Chanson française festive, textes solaires et bonne humeur communicative Justin Blaiz débarque avec son univers généreux et rythmé !

Parfait pour chanter, sourire et danser en début de soirée !

* **22h 23h30 Turbo Zarico**

Un groupe survitaminé entre Zydeco louisianais et musiques populaires festives bien de chez nous !

Accordéon, énergie brute, washboard et vibes déchaînées = clôture explosive garantie ! ⚡️

Billetterie gratuite [https://eventix.shop/u9f2nydm](https://eventix.shop/u9f2nydm) .

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas

Lille 59046 Nord Hauts-de-France +33 3 20 31 30 00 garesaintsauveur@mairie-lille.fr

